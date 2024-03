Hahaha i już fanopolactwo walczy z rolnikami bo głosowali nie tak jak oni chcieli



Wyobraźcie sobie że jesteście gotowi zniszczyć strategiczną gałąź gospodarki w swoim kraju tylko dlatego że jakaś grupa społeczna głosował nie po waszej myśli ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



I te kłamstwa zmieniające się co tydzień było że:

-rolnicy sami kupowali ukraińskie zboże

-rolnicy są przekupywani KOPIEJKAMI by nie protestować pod białorusią

-kazdy rolnik to onuca Pokaż całość