Nieznany obiekt spadł na pole w okolicach Miłakowa koło Ostródy — poinformował "Fakt". Na miejscu pracowała policja. Wbrew pierwotnym informacjom obiekt nie należał do żadnego wojska. — Nie stwierdzono, by był to obiekt wojskowy — powiedziała K. Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji.