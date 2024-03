Zapewne chciano także ograniczyć napływ obcych genów od Eskimosów z Grenlandii do Skandynawów. Podobne działania prowadził szwedzki Instytut Higieny Rasowej w stosunku do Lapończyków i Finów w Szwecji, by ograniczyć mieszanie elementu "nordyckiego" z Lapończykami i Finami w Szwecji.

To wszystko dotyczyło jednak nie tylko nie-skandynawów, ale w ogóle ludzi nieporządanych z różnych względów, także o skandynawskim pochodzeniu. Dopiero w 1975r. skończono przymusową sterylizację w Szwecji.



Opowiada trochę o tym film Krew Pokaż całość