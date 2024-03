Na temat echolokacji, to mi się suchar przypomniał:

Leci sobie nietoperz i nagle jeb! w budynek. Podniósł się, otrzepał, leci dalej, nagle znowu jeb! w drzewo. Znowu podniózł się leci i znowu jeb! w latarnię, znowu się otrzepał i mówi do siebie: ja się kiedyś zabiję przez tego Walkmana. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Mlodsi użytkownicy niech sobie wygooglują co to Walkman ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° Pokaż całość