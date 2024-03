Dziennikarze "The Insider" i "Spiegel" dotarli do zhakowanej korespondencji mieszkającego w Niemczech rosyjskiego pisarza i publicysty Władimira Sergienki. Wynika z niej, że pośredniczył on w kontaktach między Kremlem a politykami AfD, którzy otrzymywali teksty swoich wystąpień z Moskwy, lobbowali z