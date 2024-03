Zamożny właściciel spogląda z góry na miasto z wyszukanego dizajnersko wnętrza.

Pokaż całość

Wykopałem, bo dobrze napisane i lubię portal, ale...Co to znaczy "nie wyburzać!"? Kto miałby naprawić szkody jakie ten potworek wyrządził i wyrządza pozostałym mieszkańcom? Przecież trzaby to wykończyć, by w końcu przestało szkodzić. Spółdzielnia, konserwator zabytków? Za czyją kasę i w jakim celu - muzeum by tam miało powstać? Przecież to bzdura.To już grafomaństwo. Blok stoi na końcu jaru