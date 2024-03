Wielu tu gadających o flipperach nie rozumie że aby móc startować do takiej kolejki trzeba wcześniej być na liście a Żeby się na nią wpisać musisz spełnić określone warunki np odpowiedni dochód.



Dodatkowo na takie mieszkania czeka się latami. I przy kolejnym rzucie mieszkań na ostatnią chwilę dowiadywać się można co jest dostępne. To generuje ryzyko że koszt remontu będzie duży (a dodatkowo w niektórych miastach masz limit czasu na zrobienie go Pokaż całość