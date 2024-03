Serio ktoś woli kupić shit od Ukraińca niż wydać 30 zł w aptece na lek bez recepty ¯\(ツ)/¯



Tamte substancje nie są zakazane w UE aby uprzykrzyć życie. Uwierzcie że gdyby były sprawdzone i bezpieczne to firmy pierwsze by się pchały do produkcji nowych leków z nimi. ¯\(ツ)/¯



Ukraina to dziki kraj. Tam wiele silnych leków dostępnych jest bez recepty, ciekawe ile osób umarło po samozdiagnozowaniu sobie np. astmy i samodzielnym doborze Pokaż całość