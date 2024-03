Przypominam, że parówa może tak gadać, bo od Rosji do Niemiec to są co najmniej trzy kraje buforowe : Ukraina, Polska, no i Bałtów też wypada wliczyć. My mamy tylko Ukrainę, która sama sobie nie poradzi, i Bałtów, którzy są troszkę nieliczni. Więc nie wiem, czemu klaskacie uszami, że szwab niechętny pomocy w razie czegoś.