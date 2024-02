Będę namawiał moich kolegów – górników do tego, żebyśmy się zastanowili, czy chcemy przez rok więcej zarabiać, a potem likwidować kopalnie. I czy warto poświęcać fakt funkcjonowania kopalń w ciągu najbliższych lat po to, by krótkookresowo uzyskać jakąś dodatkową korzyść - stwierdził szef Sierpnia 80