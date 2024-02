Kink to nie jest zboczenie, bardziej pasuje tutaj polskie okreslenie fetysz.

Poliamoria to nie zdrada, odbywa sie za przyzwoleniem wszystkich stron (nie ma tutaj oszukiwania, inna kwestia czy ktos cierpi czy nie).

Sexwork to szersze okreslenie, takze na akcje typu wysyłanie zuzytych gaci, pokazywanie dupy na kamerkach - to nie jest prostytucja per se, gdzie komus ewidentnie daje sie dupy.



Generalnie autor coś tam wie, ale no nie do końca.