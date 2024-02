Hej! W poprzednim poście pisałem, że zacząłem rysować kolejny duży rysunek. Padło na Cthulhu. Idzie mi to powolutku, więc pomyślałem, że pokażę postęp prac. Jest gotowy może w 1/5, ale zawsze coś. Rysuję cienkopisami na arkuszu A1. Dodatkowo wpadł mi pomysł na tło wykonane dotworkiem, więc sam jestem sobie winien, że tak długo to trwa :D

Sami widzicie, że jeszcze troszke roboty z tym jest. Rysunek będzie do kupienia w formie plakatu. No a w międzyczasie przypomnę o swoich dwóch poprzednich rysunkach w takim samym formacie. Jakby ktoś miał ochote na plakat A1 to zapraszam na priv! Zachęcam też do odwiedzin mojego profilu na fejsie: