EURONET to powinien dostać min. karę z 10 miliardów euro może by się nauczyli. Sama informacja na koniec która oznajmia że nie zostałeś obciążony już jest myląca :) Sam fakt że nie ma informacji co się stanie jak naciśniesz przycisk jest niedopuszczalna. To tak jak by dodali guzik. CREDIT & CASH i po wejściu zaciągany by był kredyt na 100 k cebulionów :)