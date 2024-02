Ale oni schematami jadą, jak roboty. XD



Kiedyś pamiętam jakiś Ukrainiec zadzwonił do mnie, że mam bitcoiny do odbioru. Coś tam się z nim podroczylem chwilę po czym zacząłem go po prostu #!$%@?ć, bluzgać i wyzywać, ten coś tam odsapal do mnie po czym stwierdziłem, że w sumie pobawię się nim dalej i powiedziałem: "Albo dobra, #!$%@?, daj mi te bitcoiny, co mam zrobić?".



Gość po otrzymanej przed chwilą wiązance powinien ogarnąć, Pokaż całość