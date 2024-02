Przecież to oczywiste. Im więcej środków i zasobów jest w rękach garstki, prowadzi to ubozenia reszty ludzkości. Dlatego próbują włóczyć wszystkich w nowy feudalizm. 15 minutowe miasta - to przywiązanie do ziemi, nie będziesz mial nic i będziesz szczęśliwy - to pozbawienie własności, brak środków produkcji i dochód gwarantowany - uzależnienie od Pana i władcy. Dokaldnie te same zasady tylko inaczej ubrane w słowa.