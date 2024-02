Polecam obejrzeć film który pięknie podsumowuje powstawanie imperiów i jak wyglądał ich upadek oraz czym był spowodowany.

I widać w tym powtarzające się schematy które możemy śmiało przyrównać do tego co obecnie się dzieje na świecie.

I niestety dla USA nie wygląda to dobrze, a Chiny tylko na to czekają.



