On malo rzeczy wie, pląaczą mu sie daty raz jest na nartach i zjezdza 8 godzin a za pol godziny robi juz remont mieszkania, gdzie on nie byl gdzie nie mieszkal, ale kisi sie w stolicy, gdzie ciagle na nia nazeka, lata z telefonikiem i robi fotki zle parkujacym, nazeka na kurierow, karalby wszystkich za wszystko no i szczyt to fascynacja sC,epioneczka. @ velmar cos wue na.ten temAt.No i znafca plci