Okej - przejrzałem to badanie i raczej tytuł znaleziska wprowadza w błąd. Istotny jest ten wykres, który pokazuje jakie były spodziewane skutki uboczne vs jakie były w rzeczywistości. W większości wypadków różnice były niewielkie, jednak jak ktoś wrzuca termin o nazwie "statytycznie istotne" to w głowie przeciętnego wykopka szura włącza się od razu kilka aplikacji naraz. Nie mamy wysypu chorób kardiologicznych, neurologicznych czy w ogóle apokalipsy zombie. Próba, którą wzięto pod uwagę Pokaż całość