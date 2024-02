Od lat we Wrocławiu działa firma budowlana Adama M. (wcześniej znanego jako Krystian M). Mówią, że to specjalista w unikaniu sprawiedliwości. Schemat działania jest różny, a pokrzywdzonymi są zarówno klienci, podwykonawcy jak i pracownicy. Sprawę bada prokuratura, mimo to Adam M. wciąż działa.