Większość z Was zapewne go zna i docenia za wkład jaki wnosi do tworzenia wykop.pl i tym samym zachęca ludzi do rejestrowania się tu promując ten portal. Ale przejdźmy do faktów i zapraszam na krótką prezentację w formie obrazków...

Akcje (wpisy, znaleziska, komentarze itd.) tego użytkownika są zadziwiające i w te niespełna 2 lata wynoszą prawie 85 tysięcy.



Więc może trochę to przeliczmy czy to dużo czy mało?



MIESIĘCZNIE:

84 236 / 23 = 3 662

Wyszła nam spora ilość akcji w miesiącu bo aż 3 662 (wpisy, znaleziska, komentarze itd.)



DZIENNIE:

84 236 / 23 / 30 = 122

Więc nasz szanowny kolega ciężko pracuje i średnią dzienną aktywność ma na poziomie 122 akcji.

Wiadomo, że ta ilość dzienna jest większa bo zdarzały się urlopy gdy nie miał aktywności przez tydzień więc jakby liczyć dni jego aktywności to ten wynik byłby jeszcze wyższy.

P. S. porównując to ja mam miesięczną aktywność na poziomie 140 akcji czyli prawie tyle co on dziennie.