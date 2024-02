Ciężko się to ogląda. Wojna to jeden wielki syf i nie ma na świecie nic gorszego. I to co widać na tym filmie, ta krew, ból, urwane kończyny to nie jest jakaś Afryka czy inny koniec świata. To się dzieje tuż obok nas. Jesteśmy szczęśliwym pokoleniem, które do tej pory znało wojnę tylko z książek i telewizji. I wydawało się nam, że już zawsze tak będzie. Pomimo naszych aktualnych problemów z Ukrainą Pokaż całość