Skoro sie przelewa tą kase na budowe klasztoru,tylko po to aby pod pretekstem pobożności nic nie robic a zyć na poziomie to co sie dziwić.Tak do klasztorow ida tylko nieroby,ktorzy nie chcą pracowac a mieć gdzie spać i co jesć.Gdyż taki brat w klasztorze to jedynie co robi to zapali swieczkę oraz pograbi albo i nie liście.Wiem znam sytuacje w Klastorze ktory jest obok mnie ci bracia to tylko lataja po dyskotekach Pokaż całość