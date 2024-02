Typowe #!$%@? pod publiczkę. Euro to euro, przydałoby się, a i owszem, ale nie w tych czasach, nie w tych rządach i - przede wszystkim - nie w tym państwie. Żeby je wprowadzić, trzeba najpierw znegować inflację, żeby złotówka zaczęła dążyć do wartości wymiennych bliskich 1:1. W takim wypadku byłoby to opłacalne i nawet wskazane. W przeciwnym wypadku? A komu to potrzebne? A dlaczego?



Europejski bank centralny może nam co najwyżej powiedzieć, Pokaż całość