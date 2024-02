No a co jeśli ruscy są pieskiem chin i testują i obserwują mozliwosci nato, obserwują reakcje na działania nato poprzez działalność ruskich na ukrainie? Sprawdzają jaki rodzaj broni jest na ukrainie uzywany. Później cos tam odjebią przy granicy nato, kraje członkowskie sie zaczynają #!$%@?ć robiąc nerwowe ruchy a oni obserwują ruchy nayowskich sił i srodków. Z kąd jadą i do kąd i co przejezdza, w jakim czasie itd?



