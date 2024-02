Wykopki oczywiście od razu muszą wszystko sprowadzić do dychotomii pro-PiS i pro-PO. Tymczasem patrząc na to, jak organy prawne są obsadzone grozi nam całkowita obstrukcja legislacyjna. Każda ze stron będzie miała bardzo dobre powody by podważać wszystko co robi druga i w efekcie albo nic nie będzie można zrobić albo nastąpi totalna samowolka. Jakkolwiek by się PiSu nienawidziło, nie można zamykać oczu na to na jakich zasadach funkcjonuje prawo.