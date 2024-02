Do pewnego momentu świetny film. Kto oglądał ten pewnie wie o jaki moment chodzi, mianowicie gdy na pokładzie statku zaczynają się dziać cuda wianki, a film z ciekawego Sci-Fi staje się typowym akcyjniakiem gdzie antagonista jest "nieśmiertelny", i sama finałowa sekwencja która już kompletnie jest zwyczajnym wymysłem wyobraźni, no to niestety cały film traci. Szkdoa, bo naprawdę do pewnego momentu był to dla mnie jeden z lepszych filmów w tematyce kosmosu.