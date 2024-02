W 2015 roku to miasto zatrzymało rajd Putina, dlatego zrównał je z ziemią. Poniekąd przez zasób który tam mial siedzibę, ale ogólnie to miasto miało przestać istnieć. To pokazuje jakim Putin jest bezwzględnym pamiętliwym psychpatą. Wiele osób prwnie z racji wieku nie kojarzy zbyt mocno tematu wojny 2014-2015, bo tak naprawdę teraz mamy cześć II, bo wtedy Putin przeliczył się, a do drugiej części przygotował sie dużo solidniej. I znowu nie dojechał Pokaż całość