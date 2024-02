No ale Trump ma rację... skoro kraje członkowskie nie są w stanie wydawać nawet założonych 2% PKB na swoją własną obronność, to dlaczego USA, a przede wszystkim podatnicy z USA mają płacić na obronę takiego kraju który sam nie chce się bronić, który sam nie chce tej kasy wydać? W czym tu oburzenie? Trump już wielokrotnie o tym mówił, że chce by kraje NATO wydawały założone 2% PKB na zbrojenie.