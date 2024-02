Według przekazu, kraj ma wysłać batalion składający się z około 600-800 żołnierzy i ciężkiego sprzętu pancernego. Jednostka będzie przebywała na Łotwie w ramach sześciomiesięcznej rotacji.

Pokaż całość

No to Putin na pewno znowu z wrażenia spadł ze schodów i się zesrał w spodnie. Kraj z armią 24k wysyła jeden batalion do kraju z armią 6k. To jest potęga, nie ma to tamto.Dla skali przypominam, że Ukraina wdraża aktualnie plan rekrutacji do woja kolejnych