#!$%@?ąc od debilizmu abonamentu...

US ma zablokować konto w banku... A nie prościej, aby sobie sam pobrał z tego konta pieniądze???

Tak tylko pytam, bo lubię jak jest logicznie...

Czy my naprawdę musimy wszystko komplikować???



Ps. Abonament powinien być zlikwidowany, albo obniżony i upowszechniony, bo teraz płacą go nieliczni...

A już abonament od firm to już czysta abstrakcja... Każda firma, np. hotel, zgodnie z prawem musi płacić za KAŻDY TV i KAŻDE Pokaż całość