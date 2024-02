Oj teraz dojada nie firmy tylko szaraczkow co sprzedaja stare ciuchy bo do tego to zmierza #!$%@? wlasnie kowalskiego. Jak wspominalem wiele razy w ciagu roku szara strefa napuchla z taka predkoscia jak jeszcze nigdy a to dopiero poczatek. Wzrost kosztow prowadzenia dzialalnosci, pracownicze itp otworz firme i na dzien dobry 2 kola zusu jesli nie masz ulgi a to poczatek. W miesiac pasuje juz miec zysk zeby nie miec dlugu xD Pokaż całość