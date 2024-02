W piątek doszło do awantury na posiedzeniu sejmu. Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak nasłał na jedną z rolniczek osiłków i zastraszał ją. Między politykami doszło do spięcia twarzą w twarz. Do starcia dołączył Marek Suski.