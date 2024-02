Tytuł jest kłamliwy. To że stosuje się antybiotyk podczas chowu nie oznacza, że jest on w mięsie. A nawet na 99% go tam nie ma. Po to są okresy karencji po leczeniu.

To że nic się nie zmienia to też kłamstwo. Prowadzę fermę drobiu (ok 270 tys. szt. rocznie) od lipca 2022 nie podałem ani grama antybiotyków swoim kurczakom. Wiem że okoliczni hodowcy też coraz częściej próbują bez leczenia. Stosuję tylko ziołowe