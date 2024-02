Przynajmniej rodowici Niemcy bez prawa do krytykowania polityki migracyjnej swojego kraju będą mogli się odurzyć i na chwilę zapomnieć o problemach dnia codziennego ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Jedyny problem, że migrantom z Bliskiego Wschodu ukróci się handel zielskiem. No ale chociaż im zostaną cięższe i droższe środki do handlu obnośnego ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )