Czyli proponują żeby polskie władze miały do swojej dyspozycji broń nuklearną? To skubańce bardziej ufają naszej władzy niż sami Polacy :D a co jeśli pis znów przejmie władzę jeszcze za prezesury Jarka, to wtedy on chodziłby z walizką nuklearną? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )