Ale parcie z tym cpk u pisowców. Przy całej wschodniej strefie powietrznej zamkniętej na dekadę jak nie lepiej, to może poczekać, a zbudować w końcu elektronie atomową i sieci energetyczną, z którą to się bujamy już ile lat? 30? Jak Polak większość pensji będzie wydawał na prąd to na cpk będzie sobie mógł co najwyżej popatrzyć, a nie latać.