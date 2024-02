TL DR

Co napisane jest na zwiniętym pergaminie?

Do tej pory nasze wysiłki pozwoliły na rozwinięcie i odczytanie około 5% pierwszego zwoju. Nasz wybitny zespół papirologów ciężko pracował i osiągnął wstępną transkrypcję wszystkich odsłoniętych kolumn. Teraz wiemy, że ten zwoj nie jest duplikatem istniejącej pracy; zawiera on tekst nigdy wcześniej nie widziany z czasów starożytności. Zespół papirologów przygotowuje się do dostarczenia kompleksowego opracowania tak szybko, jak to tylko możliwe. Daliście im naprawdę Pokaż całość