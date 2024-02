Wbrew temu, co próbują tutaj przeforsować pisowskie trolle i inni degeneraci, raport jest sporządzony bardzo rzetelnie, a sama wycena nawet według DORADCÓW SASINA wynosiła 5,5 mld xD



Wiecie na jakiej podstawie Ministerstwo Aktywów Państwowych zarekomendowało sprzedaż Lotosu? Na podstawie danych z dupy xDD. Ministerstwo nie miało dostępu do: wycen, umów, danych operacyjnych Lotosu. Wynajęte firmy audytorskie (np. KMPG), które miały ocenić sens transakcji, również nie miały dostępu do tych danych xDD.



Więc Pokaż całość