Wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia, by sanepid nadzorował każdą partię cukru przyjeżdżającego do Polski, zapowiedział w poniedziałek wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Dodał, że zwróci się do premiera i ministra rolnictwa, by ograniczyć napływ cukru do kraju.