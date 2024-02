I tak późno się za to wzięli, a gdyby tak zacząć od gazociągów i ropociągów dużo wcześniej to ten rok mógłby zacząć się dużo lepiej dla "chochołów". Mimo iż nie pałam do nich miłością to życzę im udanego roku na froncie wschodnim i w głębi Rosji, co ma być to będzie.