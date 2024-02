Swego czasu postanowiłem z nudów pobawić się w jutubera-programistę. Projekt, który sobie wymyśliłem, to stworzenie bota opartego o ChatGPT, który mógłby z poziomu Wykopu odpowiadać na pytania użytkowników a że najlepsze testy to testy na prodzie u klientów to udostępniam Wam go w wersji, powiedzmy, alpha. :)