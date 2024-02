6 lat i 10 miesięcy za zabicie człowieka na pasach

Gdyby nazywał się Hajto, dostałby dwa lata więzienia w zawieszeniu i nie przesiedział ani dnia.Hajto, pomimo tego, że na drodze było wtedy ślisko, jechał ponad 120km/h w terenie zabudowanym, zabił kobietę na pasach i dostał zawiasy. Co więcej, dzień po zabiciu kobiety, zadzwonił do jej syna, obiecał, że do siódmego roku życia będzie opłacał dziecku opiekunkę i pomagał w bieżących sprawach.