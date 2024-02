Prawie 20 lat temu jak zaczynałem swoją przygodę na emigracji w Londynie i ktoś by mi zaoferował takie samodzielne mieszkanie za podobną cenę (215 GBP/miesiąc) to bym go całował po rękach.

W tamtych czasach Polacy gnieździli się w dzielonych mieszkaniach, 2 obce zazwyczaj osoby na pokój (żeby było taniej), jedna kuchnia i łazienka na 6 do 8 osób.



To na filmiku to taki mały pokój hotelowy z pralką i małą kuchenką, w Pokaż całość