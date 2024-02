Jestem jak najbardziej za ale...

Jelsli chca protestowac, to niech utrudniaja politykom dojazdy do miejsc pracy, oraz domow w ktorych mieszkaja.

To im trzeba utrudniac zycie, a nie ludziom ktorzy ich popieraja przez blokowanie miast i drog.

Przeciez politykow to kompletnie nie ruszy, a tylko utrudni zycie zwyklym ludizom.

Protestowac TAK ale z glowa. ¯\(ツ)/¯