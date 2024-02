Kierowcom TIR'ów powinno się płacić nagrody za zatrzymanie/zabicie takiego #!$%@? co jedzie pod prąd. Organizują blokadę przez CB radio albo zwyczajnie wjeżdża mu na pas żeby go zatrzymać/zabić. Kierowcy Tira nic się nie stanie, a za to uratuje życie kogoś innego. Obecnie nie robią takich blokad bo po co? Same problemy by mieli. Nagrody by zmotywowały do blokowania.