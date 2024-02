Tusk wszystkich po kątach rozstawia w UE, na teraz jest to najbardziej wpływowy polityk w Europie, pisowscy jedyne co umieli robić to krzyczeć i konfliktowc się z sojusznikami i spoufalać z wrogami. Co robi prawdziwy chad? Bierze wszystkich za mordę i mówi co mają robić, bo jedyny ma jaja w UE.