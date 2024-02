Najlepiej to widać na przykładzie premiowania w wynikach świeżych wiadomości względem starych. Spróbujcie sobie wyszukać np. "nazwa miejscowości wypadek rok". To jest niemal niemożliwe. Jeśli wiesz, że szukasz starszych informacji zamiast newsów, to walka z wyszukiwarką jest ogromna. Zdarza się owszem, że coś złapiesz, ale w znakomitej większości dostaniesz 20 linków do ostatniego wydarzenia, zamiast to tego którego szukasz, choćbyś nie wiem jak próbował. Dostęp do informacji w wyszukiwarce w 2011 roku Pokaż całość