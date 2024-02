Na filmwebie, dla porównania, średnia ocen publiczności to 8.1, natomiast średnia krytyków to 6.8. Jak czytałem niektóre 'recenzje' tych imbecyli to aż się łapałem za głowę. Dziwnym trafem ci którym Chłopi się nie podobali spuszczają się za to nad Zieloną Granicą jak np. Tomasz Raczek. Albo pic rel Klara Cykorz, dała 3/10 ocenę z jakimś idiotycznym podpisem, ale dla Zielonej Granicy już 8/10 xDDD Wiadomo jak naprawdę >ich są ich opinie, wcale Pokaż całość