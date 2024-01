Ilość urodzeń niższa niż najczarniejszy scenariusz, a żeby dziecko oddać do żłobka to na listę trzeba się wpisać jak tylko ma się pierwszy pozytywny test ciążowy, do przedszkola jak się nie jest z patologii to bez znajomości też długie kolejki, w dalszej edukacji w klasach pewnie dalej po 30 uczniów, czyli dostaje się minimum uwagi. I oni by chcieli teraz do tego systemu dorzucić kilkadziesiat- kilkaset tysięcy dzieci rocznie? XD