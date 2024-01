To jest żenujące, w sensie używanie akurat tego parametru do wzrostu cen. Niby dlaczego? Czy wszysycy pracownicy Vectra dostali podwyżki o co najmniej wysokość inflacji? Wątpię. Czy koszty funkcjonowania im wzrosły o ten parametr? Może tak, może mnie, może bardziej. Zmierzam do tego, że inflacja powstająca na bazie koszyka GUS nijak ma się do warunków działania firmy telekomunikacyjnej.

Ponadto jest to jednostronne przerzucenie ryzyka biznesowego na klienta. Powinni sobie kalkulować wzrosty cen Pokaż całość